Morte Ramy, cancellato il video dell’inseguimento

MILANO - Non ci sono dubbi: il video girato dal testimone Omar E., che aveva ripreso le ultime fasi dell'inseguimento dei carabinieri nell'incidente del 24 novembre a Milano, è stato effettivamente cancellato. È quanto emerge dalla consulenza tecnica effettuata dall'informatico Marco Tinti, incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini. L'indagine mira a confermare l'esistenza delle immagini e ad accertare se queste siano state realmente eliminate, come sostenuto dallo stesso testimone. Omar E. aveva infatti dichiarato che i militari gli avrebbero intimato di cancellare il video dal suo cellulare.

Le prove della cancellazione

Secondo la consulenza tecnica, il video, della durata di un minuto e dieci secondi, non esiste più. Tuttavia, sono rimasti pochi secondi di registrazione che mostrano delle luci, presumibilmente quelle dell'auto dei carabinieri. Gli inquirenti ritengono che questi frammenti possano comunque fornire dettagli utili.

Altri dati tecnici confermano ulteriori elementi rilevanti: la fotocamera del telefono di Omar E. è risultata attiva dalle 4:03 e 22 secondi fino alle 4:04 e 31 secondi. Inoltre, la posizione dell'utente è stata geolocalizzata in via Ripamonti, angolo via Quaranta, il luogo esatto dove lo scooter guidato da Fares Bouzidi, con in sella il 19enne Ramy Elgaml, si è schiantato contro un palo.

La ricostruzione dell’incidente

L'incidente risale alla notte del 24 novembre, quando lo scooter su cui viaggiavano Fares Bouzidi e Ramy Elgaml si è schiantato durante un inseguimento da parte dei carabinieri. Ramy, 19 anni, ha perso la vita sul colpo, mentre le circostanze dell’inseguimento e del successivo incidente sono ancora oggetto di indagini. La testimonianza di Omar E. e il video che aveva registrato potrebbero costituire prove chiave per chiarire quanto accaduto in quegli attimi drammatici.

Le indagini proseguono

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi, anche attraverso l'analisi di tutti i dati disponibili, comprese le informazioni tecniche relative al telefono di Omar E. e alla registrazione parziale. Resta da chiarire se la presunta richiesta di cancellare il video da parte dei carabinieri possa configurare un tentativo di occultare prove fondamentali.