Mamma delfino e la Guardia Costiera liberano un cucciolo intrappolato dalle reti

Sono immagini che ci confermano come l'amore per un cucciolo è un fatto istintivo, che si può riscontrare anche nel mondo animale. D'altronde si sa che i delfini sono animali intelligenti, ma non avevamo assistito mai a qualcosa di così straordinario. Di seguito il link del video dove si vede il dolore che l'animale prova davanti alla straziante fine del piccolo e del successivo momento speciale che ha concluso il salvataggio, con i due delfini che hanno nuotato vicino alla motovedetta esibendosi in salti spettacolari:

Da ciò che evidenziano gli esperti, il comportamento di sostegno è stato descritto per la prima volta da Aristotele 24 secoli fa e probabilmente è una conseguenza dell’intenso legame che esiste tra madre e piccolo: un legame così forte da rendere la madre incapace di lasciare il figlio nonostante l’impellenza della morte. Le femmine dei tursiopi raggiungono la maturità sessuale intorno ai 6-12 anni, mentre i maschi intorno ai 10-13 anni; si riproducono ogni 2-6 anni e la gestazione dura 12 mesi; partoriscono di norma un solo piccolo, lungo circa 1 metro, che viene allattato fino all'età di 18-20 mesi, quando è completato lo svezzamento. In termini di ricerca, è del tutto evidente quanto siano sensibili i mammiferi marini e come ogni madre ami il suo piccolo.