Maltrattamenti durati un anno, divieto di avvicinamento per un uomo accusato di violenze sulla ex convivente

CREMA – I Carabinieri della Stazione di Crema hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo con precedenti di polizia, accusato di aver maltrattato la sua ex convivente per circa un anno. Il Tribunale di Cremona ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per tutelare la vittima, che ha subito violenze fisiche e psicologiche in modo sistematico.

Maltrattamenti e violenze fisiche

La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, era stata vittima di abusi da parte dell’uomo fin dall'inizio della loro convivenza. Le violenze fisiche erano accompagnate da insulti, minacce anche con l'uso di coltelli e intimidazioni. Il suo calvario è culminato in una serie di aggressioni che, nel tempo, le hanno procurato lesioni personali. L’ultimo episodio, avvenuto pochi giorni fa, ha spinto la vittima a denunciare l’accaduto ai Carabinieri di Crema, chiedendo loro aiuto per l’escalation di violenza a cui era stata sottoposta.

La denuncia e l'avvio delle indagini

Il racconto della donna ha trovato conferma nelle indagini avviate dai militari. Le foto delle lesioni che la vittima aveva conservato sono state fondamentali per documentare le violenze subite nel corso del tempo. La Polizia Giudiziaria, una volta informata dell’allarmante situazione, ha agito tempestivamente, mettendo in evidenza la pericolosità dell'uomo, che non sembrava in grado di contenere le sue reazioni violente.

Provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Cremona

A seguito delle indagini, il Tribunale di Cremona ha emesso un provvedimento che prevede l’interdizione dell’uomo dal contatto con la sua ex convivente. Il divieto di avvicinamento comprende tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla donna, così come ogni tipo di comunicazione con lei, anche indiretta. La misura cautelare si è concretizzata con l’applicazione di un braccialetto elettronico al maltrattante, per garantirne l’effettivo rispetto.

Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Crema, con l’obiettivo di tutelare la donna e impedirle di vivere nuovamente sotto la minaccia e la violenza dell’ex convivente.