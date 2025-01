Corte Costituzionale: Giovanni Amoroso è il nuovo Presidente

Ha poi aggiunto e precisato che "non ci sono linee programmatiche da esporre perchè la Corte è un organo collegiale e la Costituzione è la bussola". Auspicando un reintegro in tempi brevi dei 4 giudici mancanti, il neo Presidente ha rassicurato che, pur con 11 giudici, la Corte non è menomata.





Giovanni Amoroso è stato eletto all'indomani della bocciatura, da parte della Consulta, della Legge sull'Autonomia Differenziata e dell'approvazione di 5 quesiti referendari (4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza agli extracomunitari) e alla vigilia dell'elezione dei 4 giudici mancanti della Consulta di competenza del Parlamento che si riunirà in seduta comune nella giornata di giovedì 23 gennaio 2025.

Giovanni Amoroso, 76 anni, è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale e rimarrà in carica fino al 13 novembre 2026. Succede ad Augusto Barbera, il cui incarico è terminato il 21 dicembre scorso. Eletto all'unanimità per il quorum temporaneamente richiesto di 11 voti per altrettanti componenti, nella sua prima conferenza stampa Amoroso ha assicurato che il suo impegno "sarà assoluto e che svolgerà l'incarico con disciplina e onore".