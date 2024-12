Violazione del divieto di avvicinamento: arrestato 53enne di Castro Dei Volsci

FROSINONE - Un uomo di 53 anni, residente a Castro Dei Volsci (FR), è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie, in violazione delle misure cautelari disposte dal giudice. L’uomo, che aveva già un braccialetto elettronico come parte della misura, si è presentato sul luogo di lavoro dell’ex coniuge a Ceccano (FR), nonostante il divieto emesso nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

La violazione è stata segnalata la sera di domenica 22 dicembre, quando il dispositivo elettronico ha inviato un alert alla centrale operativa dei Carabinieri di Frosinone, indicando la presenza dell'uomo nelle vicinanze della persona vittima di violenza. L'intervento immediato dei carabinieri ha consentito di rintracciare il 53enne a pochi metri dal posto di lavoro della ex moglie, dove è stato arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Frosinone. Si precisa che l’indagato, destinatario di misure cautelari, è al momento solo indiziato di reato e la sua posizione sarà vagliata giudizialmente. Fino alla sentenza definitiva, l’imputato gode della presunzione di innocenza, in linea con i principi costituzionali.