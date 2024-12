Tragedia a Cefalù: un turista tedesco muore intossicato da monossido di carbonio, tre in gravi condizioni

CEFALU' – Dramma nella notte a Cefalù, dove quattro turisti di nazionalità tedesca sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in una villa. Uno di loro, un uomo di 36 anni, Jonathan Feierabend, è deceduto, mentre gli altri tre, in gravi condizioni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e sottoposti a trattamenti in camere iperbariche.

La tragedia si è consumata nella villa Deodata, una residenza situata in via Saponara. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, l’immobile è stato sequestrato dalla Procura di Termini Imerese, che ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’accaduto.

Le vittime

Oltre alla vittima, nella villa si trovavano:

Katharina Feierabend , 34 anni,

, 34 anni, Elmo Pargman , 63 anni,

, 63 anni, Patrizia Pargmann, 60 anni.

I tre feriti sono stati trasferiti in ospedale, dove sono sottoposti a trattamenti iperbarici. Le loro condizioni sono critiche.

Esalazioni dal camino

Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti del commissariato di Cefalù e dai vigili del fuoco, le esalazioni letali sarebbero provenute dal camino presente nella villa. Nonostante la presenza di una caldaia nell’abitazione, questa è stata trovata funzionante e distante dalle stanze dove si trovavano la vittima e i feriti.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il 63enne, Elmo Pargman, che è riuscito a contattare il 118 prima di perdere conoscenza. All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno rilevato alte concentrazioni di monossido di carbonio negli ambienti della villa.

Indagini in corso

L’immobile è stato posto sotto sequestro, mentre la Procura di Termini Imerese sta indagando per comprendere se ci siano state negligenze o malfunzionamenti strutturali che possano aver causato la fuoriuscita del gas letale.