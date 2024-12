Corato, tragedia in via Salvi: 50enne ucciso a colpi di arma da fuoco

CORATO - Tragedia a Corato in via Salvi, dove Nicola Manzi, 50 anni, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in strada, lasciando sgomenta l'intera comunità.

Nell'attacco è rimasto ferito in maniera lieve anche il fratello della vittima, che è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Illesa invece la moglie di Manzi, presente al momento della sparatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state tre persone che, a bordo di un’auto, si sarebbero avvicinate ai due fratelli aprendo il fuoco prima di darsi alla fuga. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani, mentre sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e carabinieri per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.