Zelensky annuncia il Piano di Resilienza Interna per rafforzare l’Ucraina mentre i russi avanzano a est

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato ieri sera che la prossima settimana sarà presentato il Piano di resilienza interna dell’Ucraina, un’iniziativa strategica articolata in dieci punti per consolidare la forza del Paese. L’annuncio è arrivato durante il consueto discorso serale del leader, in cui ha sottolineato l’importanza di affrontare sfide su più fronti per garantire la stabilità e il progresso della nazione, ancora segnata dal conflitto con la Russia.

Un piano per rafforzare l’identità e l’economia

Zelensky ha spiegato che il piano si concentrerà su diversi ambiti, tra cui la sovranità culturale, definita essenziale per preservare l’identità nazionale. Questo include la tutela del patrimonio culturale, la promozione della cultura contemporanea e il rafforzamento della diplomazia culturale ucraina.

Un altro pilastro chiave sarà rappresentato dalle misure economiche. “La componente economica è cruciale per il rafforzamento interno dell’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky, senza però fornire dettagli specifici sulle misure previste. L’obiettivo generale del piano è garantire che l’Ucraina rimanga resiliente e coesa, nonostante le pressioni militari ed economiche esterne.

La situazione sul fronte orientale

Mentre Zelensky guarda al futuro del Paese, la situazione sul campo di battaglia resta critica. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze di Mosca hanno conquistato il villaggio di Stepanovka, situato nella regione di Donetsk. L’area è da tempo teatro di intensi scontri, con le truppe russe che continuano a cercare di consolidare il controllo nella regione orientale dell’Ucraina.

L’avanzata russa rappresenta un’ulteriore sfida per Kiev, che deve affrontare non solo l’aggressione militare, ma anche la necessità di rafforzare la propria economia e le infrastrutture danneggiate dal conflitto.