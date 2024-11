Via libera al nuovo Codice della Strada: sanzioni più severe e regole più rigide

ROMA - Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il nuovo, introducendo norme più severe per aumentare la sicurezza su strada. Tra i principali cambiamenti: multe più alte, nuove disposizioni per i monopattini elettrici, e un giro di vite su alcol, droghe e distrazioni alla guida.

Telefonino alla guida: patente sospesa e multe più salate

Chi viene sorpreso a usare il telefono mentre guida subirà la sospensione della patente per una settimana e la perdita fino a 10 punti. Se i punti della patente sono già ridotti, la sospensione sale a 15 giorni. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi. Sanzioni ancora più gravi in caso di incidenti causati dall'uso del cellulare.

Neopatentati e velocità: limiti stringenti

I neopatentati per i primi tre anni potranno guidare solo veicoli con una potenza specifica massima di 75 kW/t e una potenza complessiva non superiore a 105 kW.

Per il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h, la multa oscillerà tra 173 e 694 euro. Se la violazione avviene in un centro abitato per almeno due volte in un anno, la sanzione aumenta fino a 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Alcol e droga: tolleranza zero e introduzione dell’alcolock

Nuove misure colpiscono chi guida in stato di ebbrezza:

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l : multa fino a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi .

: multa fino a e patente sospesa da . Tra 0,8 e 1,5 g/l : arresto fino a 6 mesi e multa raddoppiata.

: arresto fino a e multa raddoppiata. Oltre 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a un anno, multa tra 1.500 e 6.000 euro, patente sospesa da 1 a 2 anni.

Per chi supera un tasso alcolemico di 0,8 g/l, sarà obbligatorio installare a bordo dell’auto il "alcolock", un dispositivo che impedisce l'accensione del veicolo se rileva alcol nel respiro del conducente.

In tema di stupefacenti, sarà sufficiente risultare positivi ai test per subire la revoca immediata della patente e una sospensione fino a 3 anni, senza necessità di dimostrare l’alterazione psico-fisica.

Monopattini: targa, casco e restrizioni

Nuove regole anche per i monopattini elettrici:

Obbligo di targa , assicurazione e casco.

, assicurazione e casco. Sanzioni da 100 a 400 euro per mancanza dei documenti richiesti.

per mancanza dei documenti richiesti. Indicatori luminosi per frenata e svolta obbligatori (multe tra 200 e 800 euro in caso di assenza).

per frenata e svolta obbligatori (multe tra in caso di assenza). Divieto di utilizzo fuori dai centri urbani.

Altre novità: sanzioni aumentate e protezione per animali

Parcheggi per disabili : multe da 330 a 990 euro .

: multe da . Corsie bus : sanzioni tra 165 e 660 euro .

: sanzioni tra . Autovelox: introdotte nuove regole di posizionamento, con obbligo di segnalazione almeno 1 km prima del dispositivo e distanza minima di 3 km tra due autovelox su strade principali.

Chi abbandona animali in strada rischia la revoca o sospensione della patente fino a un anno.

Con queste modifiche, il Codice della Strada mira a migliorare la sicurezza sulle strade italiane, responsabilizzando maggiormente gli utenti e adottando tecnologie innovative per prevenire comportamenti pericolosi.