Ucraina sotto attacco russo alle infrastrutture elettriche, interruzioni di energia a Kiev e in altre regioni

L’Ucraina sta affrontando un nuovo e massiccio attacco alle sue infrastrutture elettriche, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Energia di Kiev. I bombardamenti russi hanno colpito diverse regioni del Paese, inclusa quella della capitale Kiev, causando interruzioni significative nell’erogazione dell’energia elettrica. La situazione evidenzia un’intensificazione degli attacchi mirati alla rete energetica ucraina, già gravemente compromessa da precedenti offensive.

Contrattacco ucraino con droni

In risposta, l’Ucraina ha intensificato le operazioni nel territorio russo. Secondo quanto riportato, droni ucraini sono stati lanciati nel sud della Russia, colpendo la regione di Krasnodar. Questo attacco riflette una strategia di pressione reciproca nel conflitto in corso, mentre il fronte rimane altamente instabile.

Donald Trump nomina un inviato speciale per il conflitto

Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha annunciato una mossa significativa in vista delle prossime elezioni presidenziali statunitensi. L’ex presidente ha nominato il generale a riposo Keith Kellogg come inviato speciale per l’Ucraina e la Russia. Kellogg, già membro della prima amministrazione Trump, avrà il compito di negoziare una fine al conflitto, che si protrae ormai da oltre due anni e mezzo.