Tragedia nel Salento: 70enne travolta e uccisa da un'auto pirata

LECCE - Un drammatico incidente ha scosso il Salento ieri pomeriggio, dove una donna di 70 anni, Anna Caroppo, ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto pirata il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale tra Minervino di Lecce e Palmariggi, un tratto privo di illuminazione, mentre la donna camminava sul ciglio della strada insieme al marito.Il marito della vittima, rimasto illeso ma sotto shock, ha raccontato ai carabinieri di non aver notato l’auto in arrivo alle loro spalle, accorgendosi solo dell'impatto che ha proiettato la moglie in aria.I carabinieri stanno conducendo le indagini per rintracciare l'automobilista responsabile dell’incidente. L'area è stata passata al setaccio e gli investigatori stanno raccogliendo ogni possibile elemento utile per individuare il veicolo in fuga, mentre il tragico episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza e dell'illuminazione sulle strade della zona.