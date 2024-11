Tragedia a Foggia: muore a 18 anni Karol Cordisco, appassionato di moto

FOGGIA - Foggia è in lutto per la tragica scomparsa di, un giovane di soli 18 anni, morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia della città. Karol aveva compiuto 18 anni appena quattro giorni fa, festeggiando un traguardo che rappresenta l’ingresso nella vita adulta.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando da solo sulla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada, perdendo il controllo del mezzo. L’impatto è stato fatale: il ragazzo è morto sul colpo.

I soccorritori del 118, accorsi immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un dolore immenso per amici e familiari

La notizia si è rapidamente diffusa tra amici e conoscenti, molti dei quali hanno raggiunto il luogo dell’incidente per porgere un ultimo saluto al giovane.

“Era un ragazzo meraviglioso,” ha raccontato con commozione uno degli amici presenti. “Amava le moto, erano la sua passione. Era davvero un bravo ragazzo. È un dolore immenso quanto accaduto.”

Un futuro spezzato

Karol Cordisco era noto per il suo amore per le moto, una passione che coltivava con entusiasmo e dedizione. La sua morte lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo amavano.

La comunità di Foggia si stringe intorno alla famiglia di Karol, sconvolta da questa perdita improvvisa e ingiusta. L’episodio solleva ancora una volta la necessità di riflettere sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i giovani motociclisti.

Karol sarà ricordato non solo per la sua passione, ma anche per il suo cuore generoso e la sua vivacità, che hanno lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.