Tensione a Beirut: due morti e quattro feriti nei raid israeliani su Ain el-Remmaneh

Negli ultimi raid aerei israeliani sul quartiere di Ain el-Remmaneh, situato nella periferia sud-orientale di Beirut, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite, come riportato dai media libanesi e confermato da Al Jazeera. Si tratta del primo attacco israeliano su Beirut dopo quasi una settimana di relativa calma, segnando un nuovo picco di tensione nella capitale libanese.

Khamenei ordina preparativi per un attacco a Israele

Intanto, la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha ordinato la preparazione di un contrattacco contro Israele. Secondo fonti citate dal New York Times, la decisione di Khamenei arriva in seguito a un rapporto che dettagliava l’entità dei danni provocati dall’incursione israeliana del 26 ottobre, considerata un’offensiva di tale portata da non poter essere ignorata. La risposta iraniana appare, quindi, come un segnale di determinazione, volto a non ammettere la sconfitta in una fase delicata della politica regionale.

Sfida elettorale negli USA: Trump e Harris in cerca di consensi femminili

Nel frattempo, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i candidati Donald Trump e Kamala Harris intensificano la loro campagna, concentrandosi ora sul voto femminile. Harris ha definito "molto offensive" le dichiarazioni di Trump riguardo alle donne, criticando la sua recente promessa di “difendere le donne, che a loro piaccia o no." Questo nuovo scontro sui temi di genere riflette l'importanza cruciale dell'elettorato femminile per il risultato delle imminenti elezioni.