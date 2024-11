Pachino, truffa del finto carabiniere: denunciato un 55enne con precedenti penali

PACHINO – Grazie all’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione di Pachino e del Nucleo Investigativo di Siracusa, è stato identificato e denunciato un 55enne, pluripregiudicato, accusato di aver tentato di truffare una donna con il metodo del finto carabiniere.

La vicenda si è svolta a Pachino, dove una donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come maresciallo dell’Arma, sostenendo che il marito della vittima era stato coinvolto in un incidente stradale ed era trattenuto in caserma. Secondo l’uomo, il rilascio del marito sarebbe stato possibile solo previo pagamento immediato, che doveva avvenire in contanti e con la consegna di gioielli.

Poco dopo, alla porta della donna si è presentato un uomo, successivamente identificato come il 55enne, che ha dichiarato di essere l’avvocato incaricato a ritirare denaro e gioielli. Sotto pressione e preoccupata per le condizioni del marito, la donna ha consegnato l’intera somma e alcuni gioielli all’uomo.

Solo più tardi, riacquistata la calma, la vittima ha verificato che il marito stava bene e non era stato coinvolto in alcun sinistro. Realizzando di essere stata truffata, la donna ha immediatamente contattato i veri Carabinieri della Stazione di Pachino, che hanno avviato le indagini con il supporto del Nucleo Investigativo di Siracusa.

Le indagini, condotte tempestivamente, hanno portato all’identificazione del sospettato, che nel frattempo si era stabilito a Siracusa come base logistica. Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare parte della refurtiva, tra cui alcuni oggetti in oro, di valore affettivo, che sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.