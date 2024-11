Il Cremlino smentisce la telefonata tra Trump e Putin

MOSCA - Il Cremlino ha smentito oggi le voci di una presunta telefonata tra l’ex presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Dmitri Peskov, portavoce della presidenza russa, ha definito la notizia “una pura invenzione” e ha smentito quanto riportato dal Washington Post. "Si tratta di informazioni false," ha chiarito Peskov, aggiungendo che “non ci sono ancora piani specifici per i contatti tra Putin e Trump.”Nel frattempo, nuove tensioni emergono tra Mosca e Washington. L’intelligence estera russa (Svr), in una nota visionata dall’agenzia Tass, ha dichiarato che il dipartimento di Stato americano starebbe operando per “rimuovere l’arrogante” Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. Sebbene non siano stati forniti dettagli o prove concrete, la Svr afferma che questo ipotetico piano riflette un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti nei confronti del leader ucraino.Questa dichiarazione della Svr giunge in un momento di relazioni estremamente tese tra la Russia e l’Occidente, accentuate dal conflitto in Ucraina e dalla rinnovata presenza diplomatica degli Stati Uniti nella regione.