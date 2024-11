Calabria: maxi sequestro di armi e droga a Montebello Ionico, rinvenuti Kalashnikov e tritolo: denunciate sei persone

MONTEBELLO IONICO (RC) – I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno portato a termine un’operazione di rilievo contro la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Grazie alla collaborazione tra la Stazione Carabinieri di Saline di Montebello Jonico e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, le forze dell'ordine hanno individuato un arsenale e una consistente quantità di cocaina pronta per il mercato. Sei persone sono state denunciate per detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti.

Dettagli dell'Operazione

L’operazione si è concentrata su due terreni, uno dei quali abbandonato e l’altro appartenente a sei sorelle, deferite in stato di libertà. L’arsenale rinvenuto include:

Un AK-47 Kalashnikov con matricola punzonata e due serbatoi vuoti.

Tre pistole (di cui due con matricola abrasa) e tre fucili (due con matricola punzonata).

Oltre 500 cartucce di vari calibri, incluse munizioni da guerra.

Circa 500 grammi di cocaina pura, con un valore stimato di circa 150.000 euro.

Due bilancini di precisione per la suddivisione della droga.

Le armi e la droga erano nascoste con cura in tubi d’acqua e strutture in legno simili a pollai, avvolte in buste di cellophane per sfuggire ai controlli.

Su un altro terreno, i Carabinieri hanno trovato 200 grammi di tritolo con innesco e un ordigno artigianale del peso di 1,2 kg, nascosti in un tubo di ferro interrato sotto pietrisco. Sono state rinvenute inoltre altre armi, tra cui tre pistole e un fucile calibro 20, insieme a 165 cartucce di vari calibri.

Sicurezza e Accertamenti Tecnici

L’esplosivo e l’ordigno sono stati fatti brillare sul posto dagli artificieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Le armi e le droghe sequestrate sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per indagini balistiche e accertamenti sulla loro provenienza.

Impegno dei Carabinieri per la Sicurezza del Territorio

L’operazione è testimonianza dell’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità organizzata e nella protezione della comunità locale. La presenza e il supporto dell’Arma, specialmente in aree a rischio come il reggino, rappresentano un messaggio di legalità e speranza per i cittadini.

Le indagini sono in fase preliminare e per gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.