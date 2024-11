Bologna, arrestati due fratelli per maxi-furto di farmaci chemioterapici dal Sant’Orsola

BOLOGNA – Due fratelli italiani sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna in relazione a un maxi-furto di farmaci chemioterapici, sottratti alla farmacia del Policlinico Sant’Orsola. Uno dei fratelli, di circa 50 anni, è stato condotto in carcere, mentre l'altro, più giovane, è stato posto agli arresti domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico.Il furto, avvenuto la notte del 22 dicembre 2023, aveva visto la sottrazione di ben 815 confezioni di farmaci antitumorali dal valore complessivo di oltre 1,9 milioni di euro. Gli autori del colpo, tra cui i due fratelli e altri complici, avevano agito con precisione, forzando una grata di metallo e una finestra per accedere al deposito della farmacia.Le indagini sono scattate immediatamente dopo la denuncia presentata dal dirigente sanitario dell’ospedale. Coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, le attività investigative hanno portato, nei mesi successivi, all’identificazione dei due fratelli come sospetti principali. Individuati uno a Napoli e l’altro a Bologna, sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Bologna e l’Arma locale.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto la custodia cautelare, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto aggravato in concorso.