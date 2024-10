Tapiro d’Oro a Cristiano Iovino dopo la rissa con Fedez e gli ultrà del Milan: il rapper ha comprato il suo silenzio?

COLOGNO MONZESE - Cristiano Iovino, personal trainer coinvolto nella presunta aggressione che ha visto protagonistie due ultrà del Milan, è stato raggiunto daper la consegna del. L'inviato di Striscia la notizia ha cercato di fare chiarezza sui nuovi dettagli emersi sulla rissa.

Secondo quanto riportato, Fedez avrebbe urlato: «Lasciatemi stare che lo ammazzo! Io sono di Rozzano» durante l’aggressione a Iovino, avvenuta insieme ai suoi amici, Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno), ora arrestati nell'ambito di un'inchiesta legata agli ultrà di Inter e Milan.

Iovino ha preferito mantenere un basso profilo, dichiarando: «Non mi va di parlare…». Staffelli ha incalzato chiedendo perché non abbia denunciato i responsabili, ma Iovino ha sminuito la vicenda affermando: «A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio».

Alla domanda insinuante se Fedez avesse comprato il suo silenzio, Iovino ha risposto ironicamente: «Ma quali soldi, magari…».

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la notizia alle ore 20:35 su Canale 5.