Sicurezza: aggressione in supermercato, denunciato un uomo per lesioni e tentata rapina

REGGIO EMILIA – Un episodio di violenza si è verificato all'interno di un supermercato situato in un comune della bassa reggiana, dove un uomo di 31 anni, originario dell'Est Europa, è stato denunciato per lesioni personali e tentata rapina impropria dopo aver aggredito il responsabile del negozio.I fatti risalgono alla mattina del 3 ottobre, quando il responsabile del supermercato ha notato il giovane mentre rubava alcune bevande alcoliche. Quando l'uomo ha tentato di uscire senza pagare, il responsabile lo ha fermato per un controllo. In risposta, il ladro ha reagito lanciando un sacchetto di mele contro il responsabile, per poi spintonarlo e farlo cadere a terra. L'aggressione è proseguita con percosse, provocando al responsabile lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.Subito dopo l'aggressione, la vittima si è recata al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie e ha ottenuto una certificazione medica attestante le sue lesioni. In seguito, si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia per sporgere denuncia.Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato all'acquisizione di prove, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, che hanno contribuito a identificare il 31enne. I militari hanno anche interrogato alcuni testimoni presenti al momento dei fatti, consolidando così il quadro accusatorio nei confronti dell’aggressore.L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, e i carabinieri continueranno a svolgere approfondimenti per le necessarie valutazioni legali.Questo episodio mette in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza all'interno degli esercizi commerciali, dove il personale può trovarsi esposto a situazioni di pericolo durante il normale esercizio delle proprie funzioni.