Operazione antidroga a Salerno: 14 misure cautelari per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

SALERNO - Questa mattina, ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso il N.O.R. - Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione ha portato all'arresto di 14 persone, di cui 11 sono state sottoposte alla custodia in carcere e 3 agli arresti domiciliari.Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Inoltre, sono contestati diversi reati relativi all'importazione e alla cessione delle stesse sostanze.L'indagine ha rivelato l'esistenza di un'organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti operante in Salerno e provincia, con capacità di penetrazione in mercati illeciti di altre regioni, tra cui Basilicata e Puglia. I principali esponenti del gruppo, supportati dai familiari, hanno dimostrato di aver sviluppato nel tempo solidi e autonomi canali di approvvigionamento, in particolare dall'estero, con specifico riferimento alla Spagna.Il gruppo si è rivelato in grado di trattare con importanti attori del settore del traffico internazionale di cocaina, collaborando con loro per l'esfiltrazione dei carichi giunti al porto di Salerno dal Sud America.Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati circa 257 kg di cocaina, circa 7 kg di hashish e circa 7,5 kg di marijuana, insieme a una pistola modificata, potenzialmente letale.Le misure cautelari adottate sono suscettibili di impugnazione e le accuse formulate saranno esaminate dal giudice nelle fasi successive del procedimento. L'operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e contro le organizzazioni criminali attive sul territorio.