Maltempo in Liguria: esondazioni e disagi tra Savona e Genova

GENOVA - Il maltempo sta colpendo duramente la Liguria, in particolare la provincia di Savona, dove diversi torrenti sono esondati o a rischio esondazione. Tra questi, il Ferrania e il Bormida hanno già rotto gli argini, mentre si teme per il torrente Nimbalto a Loano. Le forti piogge hanno causato allagamenti diffusi, interrompendo strade e ferrovie, e creando difficoltà alla popolazione e ai viaggiatori.

Disagi sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova

La circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure è stata sospesa dalle 14 a causa delle condizioni meteo critiche. Il rischio di esondazione del Nimbalto ha reso necessarie misure precauzionali, con ritardi previsti per i treni Intercity e Regionali. Tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare il traffico ferroviario.

Anche il torrente Letimbro è vicino al limite degli argini in diverse zone, mentre numerose strade della provincia di Savona, tra cui l'Aurelia a Celle e via Bulaxe a Loano, sono state chiuse per allagamenti e alberi caduti. La situazione è sotto stretta osservazione.

Riapertura della A10 e disagi stradali

La tratta autostradale A10 tra Varazze e Arenzano, chiusa in mattinata a causa degli allagamenti, è stata riaperta, con traffico attualmente su tutte le corsie disponibili. Tuttavia, si registrano ancora dieci chilometri di coda in direzione Genova. Per chi viaggia verso Savona o Genova, Autostrade per l’Italia consiglia percorsi alternativi tramite l’A26 e la A6.

La statale 29 “del Colle del Cadibona” è stata invece chiusa al traffico a causa dell’esondazione del torrente Bormida, con deviazioni lungo la viabilità comunale. Anas e le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la viabilità in sicurezza.

Allerta meteo e voli dirottati

Con l’allerta meteo arancione nel centro della regione e rossa nel Tigullio e nello spezzino, molte scuole sono state chiuse in via precauzionale. La pioggia abbondante su Genova ha costretto due voli diretti all'aeroporto Cristoforo Colombo a dirottare: un volo Ryanair da Catania è atterrato a Torino, mentre un altro da Napoli è stato deviato a Pisa. Al momento non si segnalano cancellazioni di voli, ma si registrano ritardi.