Lisa Di Giovanni torna in libreria con 'Haiku'

Edizioni Jolly Roger è orgogliosa di annunciare l'uscita del nuovo libro di Lisa Di Giovanni, HAIKU "Centomila stagioni di cuore". Una raccolta di haiku che invita il lettore a un viaggio poetico attraverso i ritmi della natura e le sfumature dell’amore. Un'opera che, attraverso versi essenziali, parla al cuore e all'anima, rivelando la magia dei piccoli istanti che costellano la nostra esistenza.

La poesia di Lisa Di Giovanni è caratterizzata da uno stile semplice e al tempo stesso profondo, che riesce a catturare in poche sillabe l'essenza di momenti fugaci e intensi. In "Centomila stagioni di cuore", l'autrice esplora la ciclicità delle stagioni, dall'autunno all'estate, culminando in una sezione dedicata all'amore. Attraverso i suoi haiku, Di Giovanni offre al lettore una prospettiva nuova e ricca di dettagli sulla bellezza della natura e sulle emozioni umane.

L'opera è arricchita da cento illustrazioni originali che accompagnano i versi, creando un connubio unico tra poesia e arte visiva. Queste immagini, create appositamente per il libro, amplificano la profondità delle poesie, regalando al lettore un'esperienza di lettura completa e coinvolgente. "Centomila stagioni di cuore" non è solo un libro, ma una vera e propria esperienza sensoriale che invita a rallentare, a riflettere ea immergersi nella bellezza della natura e dei sentimenti.

Giornalista affermata e poetessa sensibile, Lisa Di Giovanni ha affinato nel corso degli anni la sua capacità di osservare e riportare le sfumature del mondo che la circonda. Con questa raccolta, conferma la sua maestria nel racchiudere, in soli diciassette sillabe, immagini e sensazioni che lasciano il segno nel cuore del lettore.

"Centomila stagioni di cuore" è disponibile presso i migliori punti vendita e sul sito ufficiale di Edizioni Jolly Roger all'indirizzo http://www.edizionijollyroger.it/

Il libro rappresenta un regalo perfetto per gli amanti della poesia e per chiunque desideri lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla bellezza della natura.