La pallavolo salentina piange Valentina Sergi

LECCE - Il mondo della pallavolo salentina è in lutto per la tragica scomparsa di Valentina Sergi, 33enne stella dell’Astra Volley di Presicce-Acquarica. La giovane atleta è deceduta dopo aver accusato un malore mentre si trovava sotto la doccia. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo appartamento, e i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori si sono purtroppo rivelati vani.La notizia ha sconvolto non solo la squadra e i compagni di gioco, ma anche l'intera comunità di Torre San Giovanni, dove Valentina era molto conosciuta e apprezzata. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio presso la chiesa della Madonna dell’Aiuto di Torre San Giovanni, dove amici, familiari e sostenitori si riuniranno per rendere omaggio a una giovane promessa della pallavolo, il cui talento e la cui passione per questo sport rimarranno nel cuore di tutti.In questo momento di dolore, la pallavolo salentina si unisce per ricordare Valentina, una persona che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta.