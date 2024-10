Jannik Sinner trionfa a Shanghai: vittoria storica su Novak Djokovic

Rolex Shanghai Masters fb

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, conquistando il torneo Masters 1000 di Shanghai con una prestazione eccezionale contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic. La finale si è conclusa con un punteggio di 7-6, 6-3, regalando all’italiano il suo primo titolo a Shanghai e il settimo della stagione 2024.

Dopo la vittoria, Sinner ha espresso la sua gioia e l'emozione di aver battuto un avversario di tale calibro. "È stata una delle sfide più difficili e, visto l'avversario, è una vittoria speciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui", ha dichiarato Sinner, visibilmente emozionato. In tribuna, a seguire l’incontro, anche due icone del tennis come Roger Federer e Carlos Alcaraz, a testimonianza dell'importanza dell’evento.

L'italiano ha poi commentato il primo set, sottolineando l’abilità di Djokovic al servizio: "Lui ha servito alla grande nel primo set, ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine". Sinner ha aggiunto che la chiave per battere Djokovic è stata la capacità di sfruttare al meglio le poche opportunità che gli sono state concesse: “Il segreto per battere Djokovic? Niente, solo sono stato capace di sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato”.

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha colto l’occasione per riconoscere il talento e il livello di gioco mostrato da Djokovic durante tutto il torneo: "Voglio sottolineare prima di tutto il livello di gioco mostrato da Nole in questa settimana. Ti auguro il meglio per questa stagione e anche per la prossima, tornerai forte come sempre, anche in questo torneo".

Con questa vittoria, Sinner non solo rafforza la sua posizione nel ranking mondiale, ma si afferma anche come uno dei principali contendenti del circuito. La sua ascesa nel mondo del tennis è un chiaro segnale che l'Italia ha trovato un nuovo campione pronto a sfidare i giganti del tennis.