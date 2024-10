Hezbollah attacca Israele: 4 soldati uccisi e 60 feriti in un attacco con drone

Hezbollah ha inflitto il colpo più sanguinoso a Israele dal 7 ottobre 2023. Un drone lanciato dal Libano ha colpito una base militare nell'area di Binyamina, vicino a Haifa, uccidendo 4 soldati israeliani e ferendone altri 60, di cui 7 gravemente. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo filo-iraniano Hezbollah.L'IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha avviato un'indagine per comprendere il motivo per cui le sirene di allarme non siano suonate e perché i tentativi di intercettazione del drone siano falliti.Nel frattempo, l'aviazione israeliana ha risposto con un raid notturno nella Striscia di Gaza, colpendo un centro di comando di Hamas situato nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona centrale di Deir al Balah. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato che 5 bambini sono morti in un attacco aereo nella zona di al Shati, a sud-ovest di Gaza.In un'escalation delle tensioni, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato l'ONU a ritirare le forze UNIFIL dalle aree controllate da Hezbollah, accusando il mancato intervento delle Nazioni Unite di mettere in pericolo sia i soldati israeliani che quelli delle forze internazionali. La premier italiana Giorgia Meloni ha condannato gli attacchi all'UNIFIL durante un colloquio telefonico con Netanyahu, definendo inaccettabili le azioni contro le forze di pace.