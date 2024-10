Gaza, raid notturni israeliani: almeno 13 morti e numerosi feriti

Nella notte, una serie di attacchi aerei israeliani ha colpito diverse aree della Striscia di Gaza, causando almeno 13 morti e numerosi feriti. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, uno degli attentati più gravi ha avuto luogo nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, dove una casa è stata distrutta da un raid aereo, provocando la morte di quattro persone. L'attacco è avvenuto nei pressi della moschea Al Hindi, in una zona conosciuta come Al Faluga.Nel frattempo, i canali televisivi Al Manar e Al Mayadeen hanno riferito di altri nove morti in un bombardamento israeliano nella città di Bani Suheila, a est di Khan Yunis. Al Mayadeen ha inoltre riportato un raid su un isolato residenziale vicino a una moschea a Tal al-Hawa, nella parte sud-occidentale di Gaza, dove diverse persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie.La situazione nella Striscia di Gaza continua a essere estremamente tesa, con un'escalation di violenza che sta causando un crescente numero di vittime civili. Le forze israeliane hanno intensificato i loro attacchi in risposta alle azioni militanti nella regione, alimentando ulteriormente il conflitto in corso.