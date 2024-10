Due rapine in centro a Palermo: arrestati cinque giovanissimi, tra cui due minorenni

PALERMO – I Carabinieri della Stazione Palermo-Piazza Marina hanno arrestato cinque giovanissimi, accusati di rapina e tentata rapina. Tra gli arrestati, un diciannovenne e quattro minorenni, di cui due ragazze. Gli episodi si sono verificati nella centralissima via Maqueda, in pieno giorno, dove i giovani avrebbero aggredito prima una coppia di turisti e poi uno studente universitario.La prima rapina è avvenuta in via Divisi, dove i cinque avrebbero cercato di derubare una coppia di turisti settantenni, aggredendoli fisicamente. Le vittime, però, sono riuscite a resistere, mettendo in fuga i loro aggressori. Poco dopo, il gruppo avrebbe accerchiato e malmenato un giovane studente di giurisprudenza, derubandolo del telefono cellulare e degli occhiali da vista.Grazie alla segnalazione della centrale operativa e alle immediate ricerche condotte dai militari con l'aiuto del Nucleo Radiomobile, i Carabinieri sono riusciti a individuare i cinque responsabili. Le vittime, condotte presso gli uffici dell’Arma, hanno sporto denuncia e riconosciuto con certezza i loro aggressori. Le testimonianze sono state supportate anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona.Il giovane studente, ferito durante l'aggressione, è stato medicato all’Ospedale Civico di Palermo, con una prognosi di 30 giorni. I quattro minorenni sono stati posti in custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura. I cinque arrestati sono attualmente indagati, e la loro posizione verrà valutata nel corso del processo, secondo i principi di presunzione di innocenza.