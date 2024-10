Attacco a Deir al-Balah: ucciso un dipendente dell'UNRWA in un bombardamento israeliano

Un dipendente dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) è rimasto ucciso ieri in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza. Il veicolo dell’organizzazione su cui viaggiava è stato colpito da un missile a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia, come confermato dall'ONU.L’incidente si inserisce in un quadro di violenze crescenti nel conflitto tra Israele e i gruppi militanti palestinesi, che continuano a colpire duramente la popolazione civile e le organizzazioni umanitarie presenti sul territorio. L’ONU ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei propri operatori in una regione devastata da anni di conflitto.Nel frattempo, intense operazioni militari e bombardamenti hanno colpito anche i sobborghi meridionali di Beirut durante la notte. L’area, storicamente legata al movimento Hezbollah, è stata presa di mira dagli attacchi, aumentando le tensioni già critiche nella regione.