ATP di Shanghai: esordio vincente per Jannik Sinner, altri quattro italiani in campo

Il torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, prosegue con grandi emozioni per i tennisti italiani. Oggi Jannik Sinner, reduce dalla finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz, ha esordito con una vittoria convincente contro il giapponese Taro Daniel, guadagnando il passaggio al terzo turno. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre.

La partita di Sinner

Sinner, numero uno del mondo, ha superato il secondo turno con una vittoria netta contro Taro Daniel, attualmente numero 93 del ranking ATP. L'italiano si è imposto con un punteggio finale di 6-1, 6-4 in un'ora e quindici minuti. Il primo set è stato un dominio totale dell'azzurro, che ha chiuso in appena 21 minuti. Nel secondo set, il giapponese ha opposto maggiore resistenza, ma Sinner è riuscito comunque a chiudere il match in due set.

Con questa vittoria, Sinner accede al terzo turno, dove affronterà l’argentino Martin Etcheverry. Questo trionfo segna un importante traguardo per l'italiano, che diventa il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito ATP. Sinner ha ora collezionato 60 successi in questa stagione.

Gli altri italiani in campo

Oltre a Sinner, altri quattro italiani sono impegnati oggi nel torneo di Shanghai:

Matteo Berrettini sfida il danese Holger Rune.

sfida il danese Holger Rune. Lorenzo Musetti affronta il belga David Goffin.

affronta il belga David Goffin. Flavio Cobolli se la vede con lo svizzero Stan Wawrinka.

se la vede con lo svizzero Stan Wawrinka. Mattia Bellucci si confronta con il tedesco Alexander Zverev.

Il torneo di Shanghai prosegue fino al 13 ottobre, con gli appassionati che attendono altre sfide emozionanti per i tennisti italiani.