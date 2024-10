3bmeteo: l'autunno fa sul serio: nuova ondata di maltempo alle porte

BERGAMO - "La breve fase stabile sta per lasciare spazio al ritorno delle piogge, con la prima perturbazione di ottobre che porterà un peggioramento del tempo da nord a sud, accompagnato da temperature altalenanti prima di un generale calo termico entro il weekend”. Lo riferisce in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.Le prime avvisaglie del cambiamento si manifesteranno al Nord, dove martedì sono previste prime precipitazioni sparse, che interesseranno anche l'Alta Toscana. “Queste precipitazioni anticipano un peggioramento più marcato, con apice nella giornata di giovedì, dovuto a una perturbazione atlantica, che porterà piogge e temporali, talora intensi, al Centro-Nord”- proseguono da 3bmeteo - “saranno di fatto possibili locali nubifragi soprattutto sul Triveneto nella giornata di mercoledì, ma giovedì anche su resto del Nord e lungo il versante tirrenico, con picchi locali di oltre 50-100mm non esclusi. La bassa pressione che si formerà sul Mediterraneo rallenterà il movimento del maltempo, attivando nel contempo venti tesi a rotazione ciclonica soprattutto tra giovedì e venerdì, quando sono previste raffiche anche di oltre 70-80km/h e mari molto mossi o agitati.”Per questo motivo, il richiamo caldo della perturbazione, sotto forma di venti di scirocco, determinerà dapprima un nuovo aumento delle temperature al Sud, dove a metà settimana si potranno registrare punte fino a 30°C, in quella che sarà un'altra breve ondata di caldo fuori stagione. Altrove, invece, il clima sarà più fresco.“Nei giorni successivi, permarranno condizioni di instabilità sull’Italia per la presenza della bassa pressione mediterranea, con un calo delle temperature generalizzato che interesserà questa volta anche il Sud a partire da venerdì, riportando i valori su tutta Italia su livelli più tipici dell’autunno" concludono da 3bmeteo.