Usura a Napoli: arrestati 15 indagati per tassi superiori al 100%

NAPOLI – Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli e dei Gruppi di Napoli e Castello di Cisterna, hanno eseguito quindici ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione criminale dedita all'usura e all'estorsione. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale.Gli indagati sono accusati di aver estorto denaro a due uomini residenti nel quartiere Poggioreale, imponendo tassi di interesse usurari che spesso superavano il 100% mensile. Le vittime, in gravi difficoltà economiche, erano state costrette a contrarre debiti che divenivano sempre più onerosi e impossibili da estinguere, sotto la minaccia di violenze ed estorsioni.L'operazione ha portato all'arresto di quindici persone, otto delle quali sono state condotte in carcere, mentre le altre sette sono agli arresti domiciliari. Rimane ancora una persona da catturare, attivamente ricercata dalle forze dell'ordine.Le misure cautelari sono state disposte durante le indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati sono considerati presunti innocenti fino a una sentenza definitiva. Tuttavia, il blitz di oggi segna un duro colpo contro l'attività usuraria, che continua a essere un grave problema in alcune aree della città, dove le difficoltà economiche sono spesso sfruttate dalla criminalità organizzata per imporre condizioni insostenibili alle vittime.