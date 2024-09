Sangiuliano: “Con Boccia revocato l’incarico per una relazione personale”

ROMA - Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dichiarato in un'intervista al Tg1 di aver revocato l'incarico a Maria Rosaria Boccia, al centro di un caso politico, poiché i due avevano una relazione personale. "Mai speso soldi pubblici", ha precisato il ministro, aggiungendo che i viaggi della donna sono stati pagati con la sua carta di credito personale. Sangiuliano ha anche affermato di non essere ricattabile e ha rivelato di aver offerto le dimissioni alla premier Giorgia Meloni, che le ha però respinte. Poco dopo, è arrivata la risposta di Boccia su Instagram: "Iniziamo a dire bugie! Su questo terreno non sono ricattabile".