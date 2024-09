Monte Bianco, trovati senza vita i due alpinisti italiani dispersi

Sono stati ritrovati privi di vita i corpi di Andrea Galimberti, 53 anni, di Como, e Sara Stefanelli, 41 anni, di Genova, i due alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco da sabato scorso. A ritrovarli è stato il Peloton de la gendarmerie d'haute montagne di Chamonix. I corpi si trovavano a 4.500 metri di quota, nel "Mur de la Cote", un ripido e ghiacciato pendio sul versante francese che conduce alla vetta del Monte Bianco. Le vittime sono state successivamente trasportate a Chamonix.

L'ultima salita documentata sul Cervino

La coppia di alpinisti era reduce da una scalata sul Monte Cervino, documentata da una serie di fotografie condivise sui social. Le immagini raccontavano i paesaggi mozzafiato e momenti felici della coppia, stanca ma soddisfatta dopo la salita. Nonostante la loro esperienza in montagna, Galimberti aveva segnalato condizioni meteorologiche avverse anche durante la discesa dal Cervino, commentando ironicamente: "Perfetto, ci mancava solo una grandinata in discesa per chiudere bene la salita".