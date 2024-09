Maxi discarica abusiva scoperta nel Reggino: i Carabinieri sequestrano un'area di cinque campi da calcio

Il sito, esteso quanto cinque campi da calcio, è stato trovato pieno di rifiuti di ogni tipo: amianto, materiali edili, plastica, ferro, legno, vetro, ceramica e rifiuti speciali derivanti da attrezzature domestiche. Inoltre, il luogo ospitava anche un camioncino abbandonato, aggravando ulteriormente la situazione.

Il sequestro dell'intera area ha interrotto l'accumulo incontrollato di materiali potenzialmente pericolosi, che rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica e per l'ambiente di San Ferdinando. Le indagini sono ancora in corso per identificare il proprietario del terreno e del veicolo, nonché chi ha permesso che l'area si trasformasse in una discarica di tale portata.

Questa scoperta evidenzia la determinazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nel combattere l'abbandono illecito di rifiuti. L'operazione dimostra l'impegno dell'Arma nella protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini attraverso un monitoraggio costante e interventi mirati.

I militari continuano a lavorare con fermezza e pervasività per prevenire e reprimere fenomeni di degrado ambientale, dimostrando una vigilanza costante contro questo persistente problema sul territorio.