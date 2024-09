Massiccio bombardamento aereo dell'aviazione israeliana contro Hezbollah: nel mirino il leader Nasrallah

Nella notte, l'aviazione israeliana ha condotto un massiccio attacco aereo contro il quartier generale di Hezbollah, situato nella periferia sud di Beirut. L'operazione, considerata una delle più imponenti dall'inizio delle ostilità, ha avuto come obiettivo principale il leader del gruppo militante sciita, Hasan Nasrallah. Sei edifici sono stati completamente distrutti nella zona, nota per essere un bastione delle milizie di Hezbollah.

L'IDF: "Colpito l'epicentro del terrore"

Fonti militari israeliane hanno confermato l'azione, sottolineando che l'attacco ha preso di mira l'epicentro delle operazioni del gruppo libanese, considerato dall'IDF (Forze di Difesa Israeliane) uno dei principali protagonisti del terrorismo nella regione. "Abbiamo colpito duramente il cuore del loro comando e continueremo fino a quando non sarà completamente smantellato", ha dichiarato un portavoce militare israeliano.

Netanyahu all'ONU: "Fino alla vittoria totale"

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele durante un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "I combattimenti continueranno fino alla vittoria totale", ha dichiarato Netanyahu, che ha anche accusato Hezbollah di rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza di Israele. Il Premier ha poi lanciato un chiaro avvertimento all'Iran, principale sostenitore di Hezbollah: "Se ci attaccate, vi colpiremo con tutta la nostra forza".

Escalation di violenze e tensioni regionali

L'attacco aereo avviene in un contesto di crescente tensione regionale, con i confini tra Libano e Israele che restano altamente instabili. Hezbollah ha risposto negli ultimi giorni con il lancio di razzi verso il territorio israeliano, in un'escalation di violenza che rischia di trascinare l'intera area in un conflitto su vasta scala.

Nonostante i danni inflitti agli edifici e l'operazione militare in corso, al momento non sono state confermate notizie su eventuali feriti o la sorte di Nasrallah, che potrebbe aver cambiato posizione nel tentativo di evitare di essere colpito. Tuttavia, la situazione resta in costante evoluzione, con una risposta da parte di Hezbollah che potrebbe inasprire ulteriormente il confronto.

Analisi

L'attacco israeliano contro Hezbollah segna un nuovo capitolo in una lotta di lunga data, caratterizzata da attacchi reciproci e un fragile equilibrio di potere nella regione. L'intervento di Netanyahu all'ONU ha rafforzato la linea dura di Israele, mantenendo alta la tensione internazionale.