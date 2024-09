Hamas: ucciso il leader in Libano Fateh Sherif Abu el-Amin in attacco israeliano

Hamas ha annunciato la morte del suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, in un attacco israeliano nel sud del Paese. Il gruppo ha riferito che nell’operazione sono stati uccisi anche alcuni membri della sua famiglia. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione.Il primo ministro libanese Najib Mikati ha dichiarato che il governo è pronto a schierare l’esercito nel sud del Paese, come riportato da Al Jazeera, ma ha ribadito l'impegno per un cessate il fuoco immediato, nel tentativo di fermare l'escalation del conflitto.Intanto, Israele continua con gli attacchi nel sud del Libano. La situazione resta estremamente delicata, con una riunione urgente dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea prevista nel pomeriggio di lunedì, in cui si cercherà di trovare una soluzione per evitare un’escalation del conflitto. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che l'UE sta lavorando per prevenire un peggioramento della situazione.Parallelamente, Washington esprime preoccupazioni per un possibile attacco iraniano e sta elaborando misure di difesa congiunte con Israele. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è rivolto direttamente al popolo iraniano in un videomessaggio, dichiarando: “Presto sarete liberi, Israele è con voi”.