Foggia, morte di Natasha Pugliese: indagati 20 dipendenti del Policlinico

FOGGIA - Sono 20 i dipendenti del Policlinico di Foggia indagati per la tragica morte di Natasha Pugliese, la 24enne di Cerignola deceduta lo scorso 4 settembre durante un intervento chirurgico toracico. La giovane era stata ricoverata dopo essere stata investita mentre si trovava su un monopattino. Inizialmente ricoverata in Rianimazione, era stata dimessa ma era tornata in ospedale a causa di un peggioramento delle condizioni della sua trachea, che ha richiesto il delicato intervento durante il quale è deceduta.

La notizia della sua morte ha scatenato momenti di alta tensione all'interno dell'ospedale, con circa 50 persone, tra amici e parenti, che hanno aggredito il personale sanitario. Le immagini dell'incidente hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando scalpore.

Gli indagati, tra cui medici e infermieri, sono stati raggiunti da un avviso di garanzia, atto dovuto nell'ambito delle indagini per omicidio colposo. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane per determinare le esatte cause del decesso. Gli indagati potranno nominare un consulente di parte per assistere all'esame autoptico. Nel frattempo, il Policlinico ha avviato un’indagine interna per fare luce sull'accaduto.