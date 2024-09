Caporalato e sicurezza sul lavoro: controlli e denunce nel Reggino

Bagnara Calabra (RC), 17/09/2024 – I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno condotto un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione delle irregolarità nei cantieri, con particolare attenzione al lavoro nero e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante un controllo in un cantiere edile nel territorio di Bagnara, i militari hanno scoperto due lavoratori senza contratto regolare e rilevato gravi violazioni delle norme di sicurezza. Tra le irregolarità più significative, è stata segnalata l'assenza del quadro elettrico di cantiere e la mancanza di un parapetto su parte del solaio, elementi fondamentali per proteggere gli operai da possibili incidenti.

A causa di queste violazioni, il titolare dell’impresa è stato deferito in stato di libertà e sono state imposte sanzioni amministrative per un totale di circa 18.000 euro. Inoltre, è stata decisa la sospensione immediata dei lavori fino alla completa risoluzione delle carenze riscontrate.

Questa operazione rientra nell'impegno continuo dei Carabinieri nella lotta al lavoro nero e nella tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività di controllo risultano essenziali per assicurare il rispetto delle normative e combattere il fenomeno del caporalato, che rappresenta un rischio sia per l'economia che per l'incolumità dei lavoratori.

Trattandosi di indagini preliminari, le valutazioni finali saranno definite in sede processuale.