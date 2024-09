Caporalato e sfruttamento del lavoro: controlli e denunce sulla Riviera Romagnola

Forlì: I controlli presso due aziende hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei titolari. Il primo è stato accusato di impiegare un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, mentre il secondo non ha rispettato gli obblighi di sorveglianza sanitaria. Inoltre, un altro titolare è stato deferito per non aver fornito la formazione necessaria per l’uso di macchinari specifici.

Cesena: Sono stati identificati 6 lavoratori in nero in tre aziende agricole diverse. I titolari di queste aziende sono stati sanzionati amministrativamente. Inoltre, un datore di lavoro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato gli obblighi di sorveglianza sanitaria e per non aver fornito i dispositivi di protezione individuale.