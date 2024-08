Tragedia sul lavoro a Monza: 22enne muore incastrato in un nastro trasportatore

MONZA - Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto a Monza, nella sede della Corioni s.r.l., azienda specializzata in servizi ambientali. Un giovane operaio di 22 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore utilizzato per la compattazione dei rifiuti.Il dramma si è verificato poco prima delle 16 in via Comunale per Cinisello. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Monza, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.L'incidente è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La morte del giovane operaio ha scosso profondamente la comunità e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.