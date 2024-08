Teatro Grand Hotel Quisisana, Premio Faraglioni 2024 al Maestro Nicola Piovani

CAPRI - Nella splendida cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, il prossimo 3 settembre, la premiazione del Maestro Nicola Piovani per la XXIX edizione del Premio Faraglioni. Ospite d'onore sarà Noa, l’artista internazionale definita l’Ambasciatrice della Pace, che omaggerà con la sua arte il leggendario compositore, pianista e direttore d'orchestra Nicola Piovani vincitore dell'ambito Premio 2024, ideato e organizzato dai fratelli Damino della Capri Arte.Il Grand Hotel Quisisana si conferma così luogo d'elité per manifestazioni d'altissimo valore culturale a livello internazionale. Uno scenario impeccabile ed elegante scelto per la serata di gala di martedì 3 settembre condotta, per il terzo anno consecutivo, da Eleonora Daniele, amata presentatrice Rai.Un parterre raffinato ed elegante incanterà gli ospiti che presenzieranno all'atteso evento affascinati dalla voce di Achinoam Ninì, in arte Noa, cantante israeliana famosa a livello mondiale non solo per la sua splendida voce, ma anche per il suo impegno umanitario nel chiedere la pace tra Israele e Palestina. L’artista, insieme al suo chitarrista, arrangiatore e compositore israeliano, il Maestro Gil Dor, dedicherà al Maestro Piovani alcuni dei suoi successi tra i quali il famoso brano “Beautiful that way” di cui è autrice del testo, simbolo del celebre film “La vita è bella” di Roberto Benigni con la quale Piovani nel 1999 ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora.L'incontro tra Piovani e Noa sarà emozione pure, un connubio di arte e passione che saprà toccare il cuore di tutti gli ospiti che affolleranno il Teatro del Grand Hotel Quisisana.Prima della consegna ufficiale del Premio Faraglioni 2024, il Maestro Piovani, regalerà al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile sulle sublimi note del suo pianoforte creando un'atmosfera magica che solo la musica dal vivo riesce a offrire. Arte ed emozioni si fonderanno, dunque, in una location unica al mondo per celebrare la straordinaria carriera di una leggenda della musica italiana.