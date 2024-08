Raffaele Fitto nominato commissario europeo: l'annuncio di Giorgia Meloni

ROMA - Nel primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la designazione del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, come nuovo commissario europeo. "Oggi stesso comunicherò alla presidente von der Leyen il nome di Raffaele Fitto come commissario europeo", ha dichiarato Meloni, chiedendo ai ministri di rivolgere un applauso al designato e augurandogli un grande in bocca al lupo per il suo prossimo incarico.La premier ha definito la scelta "dolorosa ma necessaria" per il governo e per Fitto stesso, riconoscendogli grande esperienza e competenza nella gestione delle deleghe affidategli. Ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo che l'Italia dovrà ricoprire in Europa, ricordando la rilevanza del Paese come nazione fondatrice e terza economia dell'Unione.Prima della riunione, Meloni ha informato i leader delle opposizioni sulla nomina di Fitto, sottolineando che l'Italia continuerà a lavorare per ottenere un ruolo adeguato alle sue dimensioni e importanza all'interno dell'Unione Europea.Anche il gruppo regionale di Forza Italia ha espresso il proprio sostegno a Fitto, con una nota in cui i consiglieri regionali Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi hanno formulato gli auguri di buon lavoro al ministro, sottolineando l'importanza della sua nomina per l'Italia e per la Puglia.