Parigi '24: trionfi italiani nel kayak e nel judo

PARIGI - Le Olimpiadi di Parigi 2024 continuano a regalare emozioni e successi per l'Italia. Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità kayak della canoa slalom, mentre Alice Bellandi ha trionfato nel judo, vincendo la medaglia d'oro nella categoria -78 kg.Durante l'incontro di judo, la premier Giorgia Meloni, presente tra il pubblico, si è alzata in piedi per rendere omaggio alla nuova campionessa olimpica. Meloni ha poi raggiunto il tatami per abbracciare Alice Bellandi, celebrando insieme a lei questo prestigioso successo.Al Gran Palais, il quartetto azzurro del fioretto femminile ha centrato la qualificazione alla finale della prova a squadre. Le azzurre - Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (riserva) - hanno superato il Giappone in semifinale con un punteggio di 45-39. La finale si terrà alle 20:30, dove l'Italia affronterà gli Stati Uniti.Con queste vittorie, l'Italia ha raggiunto la sua quattordicesima medaglia alle Olimpiadi parigine, consolidando ulteriormente la sua presenza tra le nazioni di spicco di questi giochi olimpici.