Parigi '24, al via la decima giornata: D'Amato è d'oro

– La decima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi ha portato le prime medaglie per l'Italia nella ginnastica artistica. Alice D'Amato ha conquistato l’oro nella trave, mentre Manila Esposito ha ottenuto il bronzo, regalando grandi emozioni agli appassionati.

Medaglie dallo Skeet Misto

Un’altra medaglia è in arrivo dallo Skeet misto, dove la coppia Diana Bacosi-Gabriele Rossetti sta gareggiando per l’oro contro gli statunitensi Jewell Austen Smith e Vincent Hancock. Il risultato della finale determinerà se sarà una medaglia d'oro o d'argento.

Pallavolo e Atletica

Nella pallavolo maschile, l’Italia affronta il Giappone nei quarti di finale, una sfida cruciale per proseguire nel torneo. Nell’atletica leggera, esordio di Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200 metri, con grande attesa per le loro prestazioni. Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso gareggiano nelle semifinali dei 400 metri ostacoli uomini e donne, mentre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo competono nella finale del salto con l’asta. In serata, Daisy Osakue partecipa alla finale del lancio del disco e Nadia Battocletti a quella dei 5000 metri.

Canoa e Triathlon

Nella canoa, Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro sono in corsa per una medaglia nel kayak cross. Questa mattina, la staffetta mista a squadre italiana nel triathlon ha ottenuto un sesto posto, così come Massimo Spinella nella pistola 25 metri a fuoco rapido.

Gianmarco Tamberi e Problemi di Salute

Attenzione puntata su Gianmarco Tamberi, partito per Parigi nonostante i problemi di salute. Ieri aveva posticipato il volo a causa di febbre alta e un probabile calcolo renale, ma ha rassicurato i fan dicendo: “Su quella pedana ci sarò”.

Problemi nel Triathlon Misto

Intanto, il Belgio ha ritirato la squadra dalle gare del triathlon misto a causa di un incidente sanitario. L’atleta Claire Michel è finita in ospedale dopo aver contratto l'Escherichia coli in seguito al tuffo nella Senna, sollevando preoccupazioni sulle condizioni dell'acqua.