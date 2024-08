Naufragio del Bayesian: recuperato il quinto corpo, potrebbe trattarsi del magnate britannico Mike Lynch

PALERMO - Le operazioni di recupero del Bayesian, lo yacht affondato al largo di Porticello, proseguono senza sosta. Oggi i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato un quinto corpo, individuato ieri all'interno del relitto. Secondo le prime ipotesi, il corpo sarebbe quello del magnate britannico Mike Lynch. All'appello manca ora solo la figlia 18enne del magnate, Hanna, l'ultima vittima non ancora ritrovata.Ieri erano stati recuperati i corpi di quattro persone: Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, sua moglie Judy, l'avvocato americano Christopher Morvillo (legale di Lynch) e sua moglie Neda. Con il recupero odierno, il bilancio delle vittime accertate sale a sei, inclusi Bloomer, Morvillo e Lynch.Le indagini sul naufragio, avvenuto durante una violenta tempesta, stanno continuando. Il comandante dello yacht è stato ascoltato dai magistrati per chiarire le dinamiche dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le cause precise che hanno portato all'affondamento della nave, uno dei gioielli costruiti da Perini Navi di Viareggio.Durante le ispezioni subacquee, è stato rilevato che la deriva mobile dello yacht era parzialmente sollevata, un dettaglio tecnico che potrebbe aver influito sulla stabilità della nave e, quindi, aver favorito l’affondamento. Le ricerche e le indagini continueranno nei prossimi giorni per recuperare il corpo di Hanna Lynch e far luce sulle cause definitive del disastro.