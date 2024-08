Esplosione in un Trullo a Cisternino: stabili le condizioni della donna ferita

CISTERNINO - Restano stabili, ma gravi, le condizioni della donna di 53 anni ferita ieri nell'esplosione di un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi. Nell'incidente ha perso la vita suo marito, il 55enne Nicola Salatino. La coppia, originaria di Bari, era al suo primo giorno di vacanza, ospite di amici di Barletta, quando si è verificata la tragedia.La donna, che ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo, è attualmente ricoverata nel centro grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi. La sua prognosi rimane riservata, e i medici continuano a monitorare attentamente le sue condizioni.Nel frattempo, le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Al momento, non si escludono altre ipotesi, e gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'accaduto e determinare le esatte circostanze di questa tragedia che ha sconvolto la comunità locale.