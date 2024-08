Escalation tra Hezbollah e Israele, ambasciate: via dal Libano

Medio Oriente – L'escalation delle tensioni tra Hezbollah e Israele ha raggiunto un nuovo apice con il lancio di "decine" di razzi da parte di Hezbollah verso Israele. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano, il quale ha dichiarato che "la maggior parte dei razzi è stata intercettata".Hezbollah ha rivendicato il lancio dei razzi Katyusha in risposta agli attacchi israeliani su Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Questa reazione sottolinea la crescente tensione nella regione e il continuo scambio di attacchi tra le due parti.Secondo fonti riportate da Axios, Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dall'Iran lunedì, evidenziando un ulteriore incremento della tensione tra gli alleati dell'Iran e Israele.L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito due scuole a Gaza City, sostenendo che questi edifici ospitavano centri di comando di Hamas utilizzati per dirigere attacchi contro i soldati israeliani. Secondo media palestinesi, almeno 25 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf.L'ambasciata americana a Beirut ha emesso un avviso ai connazionali, esortandoli a lasciare il Libano "in qualsiasi modo possibile" a causa della crescente atmosfera di tensione. Parallelamente, le autorità israeliane, come riportato dal canale Channel 13, hanno esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi, in seguito a una valutazione della situazione aggiornata da parte delle forze armate israeliane (Idf).