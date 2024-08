Conflitto in Ucraina: migliaia di persone evacuate al confine russo, attacchi e controffensive in corso

KIEV - L'intensificazione del conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto migliaia di persone ad abbandonare le aree al di là del confine con la regione russa di Kursk, mentre gli scontri continuano a provocare vittime e devastazione su entrambi i lati del fronte.In Ucraina orientale, un attacco russo ha colpito un supermercato nella città di Kostyantynivka, causando la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre 35. Il ministro dell'Interno ucraino ha aggiornato il bilancio delle vittime, sottolineando la gravità della situazione e l'escalation delle ostilità.Parallelamente, l'Ucraina ha ampliato la sua offensiva in territorio russo, con un "massiccio attacco con droni" che ha colpito la regione di Lipetsk. Secondo quanto riportato dal governatore locale Igor Artamonov su Telegram, almeno nove persone sono rimaste ferite nell'attacco, che ha danneggiato un'infrastruttura energetica e portato all'evacuazione di quattro villaggi. In precedenza, un incendio era scoppiato in un aeroporto militare della regione, probabilmente a causa di esplosioni di "oggetti esplosivi", sebbene Artamonov non abbia confermato direttamente il coinvolgimento dell'aeroporto.L'offensiva ucraina rappresenta il più significativo attacco contro il territorio russo dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022, segnando una nuova fase del conflitto. L'espansione delle operazioni militari ucraine in territorio russo sembra avere il sostegno dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che hanno dato il via libera all'offensiva ucraina.