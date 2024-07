Wimbledon: Musetti vola ai quarti di finale

lore_musetti Ig





Musetti ha dichiarato: “Raggiungere i quarti di finale a Wimbledon per me è una grande emozione, è un sogno che avevo fin da quando ero bambino. Devo continuare a giocare con determinazione e spero di continuare a vincere in questo torneo”. L’australiano Alex De Minaur ha prevalso 6-2 6-4 4-6 6-3 sul francese Arthur Fils. L’ americano Taylor Fritz ha superato 4-6 6-7 6-4 7-6 6-3 il tedesco Alexander Zverev e sfiderà nei quarti di finale Lorenzo Musetti. Il serbo Novak Djokovic ha battuto 6-3 6-4 6-2 il danese Holger Rune.





Tra le donne negli ottavi di finale la kazaka Erina Svitolina ha vinto 6-2 6-1 contro la cinese Wang Xinyu. L’ ucraina Elena Rybakina ha superato la russa Alyna Kalinskaya, che è stata costretta al ritiro per l’ infortunio al collo nel secondo set. Elena Rybakina che si era già imposta 6-3 nel primo set, in quel momento della partita stava prevalendo 3-0. La lettone Jelena Ostapenko ha battuto 6-2 6-3 la russa Julija Putintseva. La ceca Barbora Krejcikova ha sconfitto 7-5 6-3 l’ americana Danielle Collins.

Negli ottavi di finale del torneo sull’ erba di Wimbledon, Lorenzo Musetti ha vinto in quattro set 4-6 6-3 6-3 6-2 in 2 ore contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e si è qualificato per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale. Il toscano nel primo set ha avuto molte difficoltà sul servizio di Perricard che è riuscito a prevalere, mentre nel secondo e terzo set Musetti è stato decisivo con i top spin e il dritto. Nel quarto set Musetti ha proposto scambi molto veloci e con il rovescio si è aggiudicato il match.