Trionfo olimpico: oro storico per l'Italia nella spada femminile a squadre

PARIGI - Un giorno memorabile per la scherma italiana: Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria hanno conquistato la prima medaglia d'oro olimpica nella spada femminile a squadre. Questo trionfo segna l'undicesima medaglia complessiva per l'Italia ai Giochi e la terza nella scherma, una disciplina che ha sempre portato grandi soddisfazioni al nostro Paese.La finale contro la Francia è stata un susseguirsi di emozioni. Le francesi, inizialmente in vantaggio di quattro punti, hanno visto sfumare il loro sogno di vittoria a causa della straordinaria rimonta italiana. Decisiva la prestazione di Mara Navarria, subentrata a Rossella Fiamingo dopo il terzo assalto, che ha contribuito a ridurre il distacco e a mantenere vive le speranze azzurre.Il momento culminante è arrivato nel minuto supplementare, quando Alberta Santuccio ha piazzato la stoccata decisiva, regalando all'Italia una vittoria storica. Questo oro sfata la maledizione azzurra degli assalti decisivi, che aveva visto le nostre atlete uscire sconfitte in otto finali precedenti.Con questa vittoria, l'Italia raggiunge la sua cinquantesima medaglia d'oro nella storia dei Giochi Olimpici, un traguardo che testimonia l'eccellenza e la dedizione dei nostri atleti.